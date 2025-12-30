Смертельная игра ради еды на столе. Сезон 1. Серия 11
Wink
Сериалы
Смертельная игра ради еды на столе
1-й сезон
11-я серия
8.12026, Shibou Yuugi de Meshi wo Kuu
Аниме, Боевик18+
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Смертельная игра ради еды на столе (сериал, 2026) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Шесть девушек приходят в себя в особняке, наполненном ловушками и опасными испытаниями. Но только одна из них — опытный игрок, которая проходила через это 28 раз. Анимационный триллер «Смертельная игра ради еды на столе» — аниме о том, что может заставить человека рисковать жизнью.

В просторном доме, где у часов нет стрелок, просыпаются шесть молодых девушек. Все они одеты в платья горничных, и каждая предварительно согласилась поучаствовать в смертельном испытании с крупной суммой в качестве приза. Среди них — необычайно спокойная Юки, за плечами которой не один десяток подобных игр. Она знает, что в каждой комнате могут поджидать ловушки, очевидные решения не всегда ведут к желаемому результату, а главный враг здесь — необдуманные поступки. Юки обещает, что будет помогать остальным, ведь в этом состоит оптимальная стратегия выживания. Однако ловушки дома девушкам так просто не поддадутся.

Чтобы узнать, какую цель преследует Юки, смотрите «Смертельная игра ради еды на столе» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Япония
Жанр
Боевик, Аниме, Триллер
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb