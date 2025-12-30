Смертельная игра ради еды на столе (сериал, 2026) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
О сериале
Шесть девушек приходят в себя в особняке, наполненном ловушками и опасными испытаниями. Но только одна из них — опытный игрок, которая проходила через это 28 раз. Анимационный триллер «Смертельная игра ради еды на столе» — аниме о том, что может заставить человека рисковать жизнью.
В просторном доме, где у часов нет стрелок, просыпаются шесть молодых девушек. Все они одеты в платья горничных, и каждая предварительно согласилась поучаствовать в смертельном испытании с крупной суммой в качестве приза. Среди них — необычайно спокойная Юки, за плечами которой не один десяток подобных игр. Она знает, что в каждой комнате могут поджидать ловушки, очевидные решения не всегда ведут к желаемому результату, а главный враг здесь — необдуманные поступки. Юки обещает, что будет помогать остальным, ведь в этом состоит оптимальная стратегия выживания. Однако ловушки дома девушкам так просто не поддадутся.
