Следствие по телу (сериал, 2012) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Красивая свадьба оборачивается трагедией: невеста Мелисса Вексмен падает с балкона. Осмотрев тело, Меган приходит к выводу, что девушка регулярно ложилась под нож пластического хирурга, к тому же она перенесла операцию по удалению щитовидной железы. Доктору Хант и детективам предстоит выяснить, послужили ли заниженная самооценка Мелиссы, еe проблемы со здоровьем и предсвадебное волнение причиной столь страшного шага, или девушку убили. Под подозрение сразу попадают отец невесты, решительно настроенный против замужества дочери, еe жених и бывший молодой человек…

