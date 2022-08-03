Wink
Сериалы
Следствие по телу
2-й сезон
7-я серия

Следствие по телу (сериал, 2012) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

2012, Body of Proof 2.7
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Красивая свадьба оборачивается трагедией: невеста Мелисса Вексмен падает с балкона. Осмотрев тело, Меган приходит к выводу, что девушка регулярно ложилась под нож пластического хирурга, к тому же она перенесла операцию по удалению щитовидной железы. Доктору Хант и детективам предстоит выяснить, послужили ли заниженная самооценка Мелиссы, еe проблемы со здоровьем и предсвадебное волнение причиной столь страшного шага, или девушку убили. Под подозрение сразу попадают отец невесты, решительно настроенный против замужества дочери, еe жених и бывший молодой человек…

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

