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Следствие по телу

Следствие по телу (сериал, 2011) смотреть онлайн

2011, Body of Proof 3 сезона
Драма, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Доктор Меган Хант была ведущим нейрохирургом, пока из-за автомобильной аварии ее карьера не оборвалась. И теперь, раз уж живым помочь она больше не в силах, она стала судмедэкспертом. И хотя свою работу она делает на отлично, репутация «сложного человека» преследует ее везде.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Следствие по телу»