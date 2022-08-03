Следствие по телу (сериал, 2012) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

В лесу найдено тело неизвестной молодой женщины. У погибшей сломана нога, но нет явно выраженной смертельной травмы. На кармане еe куртки обнаружен кровавый отпечаток руки, принадлежащий Зои Бранд, отбывающей срок в тюрьме. Зои называет имя жертвы - Брин Вокер, но отрицает причастность к преступлению. Брин практиковала реабилитацию заключенных с помощью иппотерапии, и сама была чемпионкой по конному спорту. Однако Меган приходит к выводу, что смерть Брин наступила именно в результате падения с лошади….

