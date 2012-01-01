Следствие по телу (сериал, 2012) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

Парень по имени Грег Лакс, вернувшись домой, находит своего отца Майка убитым. Позже детективы обнаруживают мать Грега, которая также мертва. При осмотре тела матери мальчика, доктор Меган замечает, что ее раны не такие глубокие, как у мужа. Вскоре на теле женщины также обнаруживают ДНК брата Грега, которого зовут Аарон.



Сериал Следствие по телу 2 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.