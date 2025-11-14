Мужики у плиты. Вишневый пай
Wink
Сериалы
Сладкие радости
1-й сезон
Мужики у плиты. Вишневый пай
7.32025, Мужики у плиты. Вишневый пай
ТВ-шоу18+
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Сладкие радости (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

«Сладкие радости» — это не просто конкурс телеканала "Аппетитный", а ваш личный мастер-класс от лучших блогеров, в котором они соревнуются в приготовлении своих любимых десертов. Каждый выпуск раскрывает секреты создания сложных десертов по простым пошаговым рецептам. Вы сможете удивлять гостей и близких авторскими сладостями, о которых вы раньше только читали.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Качество
Full HD
Время
12 мин / 00:12

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