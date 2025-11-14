WinkСериалыСладкие радости1-й сезонГранола - ПП меню. Яблочный штрудель
7.32025, Гранола - ПП меню. Яблочный штрудель
ТВ-шоу18+
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Сладкие радости (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+10 мин
Сладкие радости
Сезон 1 Серия 1
- 18+13 мин
Сладкие радости
Сезон 1 Серия 2
- 18+10 мин
Сладкие радости
Сезон 1 Серия 3
- 18+9 мин
Сладкие радости
Сезон 1 Серия 4
- 18+12 мин
Сладкие радости
Сезон 1 Серия 5
- 18+11 мин
Сладкие радости
Сезон 1 Серия 6
- 18+9 мин
Сладкие радости
Сезон 1 Серия 7
- 18+12 мин
Сладкие радости
Сезон 1 Серия 8
- 18+10 мин
Сладкие радости
Сезон 1 Серия 9
- 18+10 мин
Сладкие радости
Сезон 1 Серия 10
- 18+10 мин
Сладкие радости
Сезон 1 Серия 11
- 18+11 мин
Сладкие радости
Сезон 1 Серия 12
- 18+12 мин
Сладкие радости
Сезон 1 Серия 13
- 18+131 мин
Сладкие радости
Сезон 1 Серия 14
О сериале
«Сладкие радости» — это не просто конкурс телеканала "Аппетитный", а ваш личный мастер-класс от лучших блогеров, в котором они соревнуются в приготовлении своих любимых десертов. Каждый выпуск раскрывает секреты создания сложных десертов по простым пошаговым рецептам. Вы сможете удивлять гостей и близких авторскими сладостями, о которых вы раньше только читали.