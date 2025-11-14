Сладкие радости (сериал, 2025) смотреть онлайн

«Сладкие радости» — это не просто конкурс телеканала "Аппетитный", а ваш личный мастер-класс от лучших блогеров, в котором они соревнуются в приготовлении своих любимых десертов. Каждый выпуск раскрывает секреты создания сложных десертов по простым пошаговым рецептам. Вы сможете удивлять гостей и близких авторскими сладостями, о которых вы раньше только читали.

