6.82025, Сладкие радости 1 сезон
ТВ-шоу16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сладкие радости (сериал, 2025) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+10 мин
Сезон 1 Серия 1
- 16+13 мин
Сезон 1 Серия 2
- 16+10 мин
Сезон 1 Серия 3
- 16+9 мин
Сезон 1 Серия 4
- 16+12 мин
Сезон 1 Серия 5
- 16+11 мин
Сезон 1 Серия 6
- 16+9 мин
Сезон 1 Серия 7
- 16+12 мин
Сезон 1 Серия 8
- 16+10 мин
Сезон 1 Серия 9
- 16+10 мин
Сезон 1 Серия 10
- 16+10 мин
Сезон 1 Серия 11
- 16+11 мин
Сезон 1 Серия 12
- 16+12 мин
Сезон 1 Серия 13
- 16+131 мин
Сезон 1 Серия 14
О сериале
«Сладкие радости» — это не просто конкурс телеканала "Аппетитный", а ваш личный мастер-класс от лучших блогеров, в котором они соревнуются в приготовлении своих любимых десертов. Каждый выпуск раскрывает секреты создания сложных десертов по простым пошаговым рецептам. Вы сможете удивлять гостей и близких авторскими сладостями, о которых вы раньше только читали.