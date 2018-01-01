Сладкая горечь (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Экранизация одноименного бестселлера о поиске себя в большом городе. История молодой девушки из провинции по имени Тесс, которая получает работу в престижном ресторане Нью-Йорка. Новые знакомства, �ритм мегаполиса, а также секс и алкоголь затягивают ее в водоворот безумных событий и бурных эмоций.



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