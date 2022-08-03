Схватка. Сезон 4. Серия 9
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Схватка (сериал, 2011) сезон 4 серия 9 смотреть онлайн

2011, Damages 4.9
Триллер, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

"Множество женщин терпеть не могут талибов". Деловые партнеры Эриксона начинают сомневаться в его лояльности. Бурман встречается с Пэтти и рассказывает ей подробности операции «Пыльный Дьявол». Эллен и Пэтти не склонны ему доверять. Эллен встречается с Эриксоном и говорит, что готова бросить дело, если он вернет Санчеса домой. Эриксон требует гарантий.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Схватка»