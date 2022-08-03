"Множество женщин терпеть не могут талибов". Деловые партнеры Эриксона начинают сомневаться в его лояльности. Бурман встречается с Пэтти и рассказывает ей подробности операции «Пыльный Дьявол». Эллен и Пэтти не склонны ему доверять. Эллен встречается с Эриксоном и говорит, что готова бросить дело, если он вернет Санчеса домой. Эриксон требует гарантий.

