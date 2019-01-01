Сказка о Нок-ту. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Сказка о Нок-ту
1-й сезон
2-я серия
9.22019, The tale of Nokdu
Мелодрамы, Исторические16+

Сказка о Нок-ту (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Корея периода Чосон. Юноша из семьи простолюдинов Чон Нок Ду живет с семьей на отдаленном острове, куда однажды прибывают наемные убийцы. Что же им понадобилось от бедняков? Именно это и надеется выяснить Чон Нок Ду, отправляясь в поселение вдов, куда ведут все зацепки. Интрига заключается в том, что там живут одни женщины и юноше приходится прикинуться одной из них. Он успешно выдает себя за молодую вдову Ким и заводит дружбу с прекрасной Дон Чжу, которой предстоит стать кисэн против ее воли.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.8 IMDb