Скажи, подруга (сериал, 2022) сезон 1 серия 39 смотреть онлайн бесплатно

ТВ-шоу18+

О сериале

Ведущие, как подруги, делятся друг с другом и зрительницами своими историями из жизни и советами. Каждый выпуск посвящен отдельной конкретной теме: «диеты и здоровье», «красота», «знакомства и первые свидания с мужчинами». Чтобы лучше разобраться в теме, ведущие приглашают к себе в студию специалиста по вопросу. Он раскроет дополнительные секреты и подскажет, как женщинам сделать свою жизнь гармоничнее и счастливее.

Сериал Скажи, подруга 1 сезон 39 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
16 мин / 00:16

Рейтинг