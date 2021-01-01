Скажи, подруга (сериал, 2021) сезон 1 серия 32 смотреть онлайн бесплатно

Скажи, подруга. Сезон 1. Серия 32
Ведущие, как подруги, делятся друг с другом и зрительницами своими историями из жизни и советами. Каждый выпуск посвящен отдельной конкретной теме: «диеты и здоровье», «красота», «знакомства и первые свидания с мужчинами». Чтобы лучше разобраться в теме, ведущие приглашают к себе в студию специалиста по вопросу. Он раскроет дополнительные секреты и подскажет, как женщинам сделать свою жизнь гармоничнее и счастливее.

