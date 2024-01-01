Шушумагия (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн бесплатно

Настоящая магия
О сериале

Однажды пять девочек, отдыхающих в эколагере у моря, находят портал в Волшебный лес. Там они встречаются с его Хранительницей — Мамой Шамой и, неожиданно для себя, становятся воспитательницами необыкновенных существ шушу, получив при этом магические силы. И теперь у девочек ни минуты покоя — ведь они должны защищать гармонию в Волшебном лесу, а ещё отвечать за то, чтобы озорные шушу выросли и тоже стали настоящими Хранителями.

Страна
Россия
Жанр
Приключения, Фэнтези, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

