Шушумагия (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн бесплатно

Однажды пять девочек, отдыхающих в эколагере у моря, находят портал в Волшебный лес. Там они встречаются с его Хранительницей — Мамой Шамой и, неожиданно для себя, становятся воспитательницами необыкновенных существ шушу, получив при этом магические силы. И теперь у девочек ни минуты покоя — ведь они должны защищать гармонию в Волшебном лесу, а ещё отвечать за то, чтобы озорные шушу выросли и тоже стали настоящими Хранителями.



