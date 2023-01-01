Косички для Ивы
Wink
Детям
Шушумагия
1-й сезон
Косички для Ивы

Шушумагия (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

9.02023, Косички для Ивы
Мультсериалы, Фэнтези0+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Однажды пять девочек, отдыхающих в эколагере у моря, находят портал в Волшебный лес. Там они встречаются с его Хранительницей — Мамой Шамой и, неожиданно для себя, становятся воспитательницами необыкновенных существ шушу, получив при этом магические силы. И теперь у девочек ни минуты покоя — ведь они должны защищать гармонию в Волшебном лесу, а ещё отвечать за то, чтобы озорные шушу выросли и тоже стали настоящими Хранителями.

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