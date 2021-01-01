WinkДетямШоу Насти и Вовы3-й сезон6-я серия
Шоу Насти и Вовы (сериал, 2021) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн бесплатно
8.42021, Шоу Насти и Вовы. Сезон 3. Серия 6
ТВ-шоу6+
О сериале
Ведущие приглашают в студию гостей — актеров, музыкантов, спортсменов, популярных блогеров, обсуждают с ними последние новости, изучают современные тренды и участвуют в веселых челленджах. В специальной рубрике «Ок, Таисия» ведущие с помощью комедийных скетчей раскрывают правила поведения в сети и основы кибербезопасности, показывая зрителям, как можно сделать так, чтобы проведенное в интернете время было максимально безопасным и полезным.
Рейтинг
8.7 КиноПоиск
- ААРежиссёр
Андрей
Абашкин
- Актёр
Владимир
Левченко
- НКАктриса
Настя
Князева
- ТСАктриса
Таисия
Скоморохова
- АЯАктриса
Анна-Мария
Янковская
- ЕКСценарист
Егор
Котыченко
- ЗЧСценарист
Захар
Чебаков
- ЛМПродюсер
Лев
Макаров
- Продюсер
Сахат
Дурсунов
- ААПродюсер
Андрей
Абашкин
- ИЛПродюсер
Иван
Лыкасов
- ИКХудожница
Инга
Карачкова
- ТЗХудожница
Тая
Золотая
- СБМонтажёр
Сергей
Боровик
- АКОператор
Алексей
Костик
- ВКОператор
Валерий
Климов