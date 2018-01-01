Школа медсестер. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Школа медсестер
1-й сезон
1-я серия
8.92018, Sygeplejeskolen
Драмы, Семейные18+
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Школа медсестер (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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Сюжет

Драма о первых мужчинах, поступивших учиться на медбратов в Дании 1950-х годов. Бывший солдат Эрик Ларсен обращается к Маргрет, старшей медсестре госпиталя Френдеслунд, с просьбой зачислить его на новый экспериментальный курс, где наряду с медсестрами будут готовить медбратьев. Таким образом в стране планируют справиться с недостатком медработников после Второй мировой войны. Эрик, несмотря на претензии своего отца, уверен в своем решении, но на учебе ему предстоит столкнуться с предрассудками и строгой медицинской иерархией. О трудностях студентов и их отношениях расскажет сериал «Школа медсестер», который можно посмотреть онлайн на Wink.

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Информация

Страна
Дания
Качество
Full HD
Жанры
Семейные, Драмы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb