Школа медсестер
Wink
Сериалы
Школа медсестер
8.92018, Sygeplejeskolen 6 сезонов
Драмы, Семейные18+
В Дании 1950-х открываются экспериментальные курсы, где готовят медбратьев. Драма по реальной истории
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Школа медсестер (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сезоны и серии

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Сюжет

Драма о первых мужчинах, поступивших учиться на медбратьев в Дании 1950-х годов. Бывший солдат Эрик Ларсен обращается к Маргрет, старшей медсестре госпиталя Френдеслунд, с просьбой зачислить его на новый экспериментальный курс, где наряду с медсестрами будут готовить медбратьев. Таким образом в стране планируют справиться с недостатком медработников после Второй мировой войны. Эрик, несмотря на претензии своего отца, уверен в своем решении, но на учебе ему предстоит столкнуться с предрассудками и строгой медицинской иерархией. О трудностях студентов и их отношениях расскажет сериал «Школа медсестер», который можно посмотреть онлайн на Wink. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Информация

Страна
Дания
Жанры
Семейные, Драмы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb