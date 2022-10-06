Шесть летающих драконов (сериал, 2015) сезон 1 серия 33 смотреть онлайн

Шесть летающих драконов. Сезон 1. Серия 33
Шесть летающих драконов
1-й сезон
33-я серия
8.92015, Roots of The Throne
Драма, Исторический18+

Историческая дорама о крахе государства Коре и становлении династии Чосон, получившая ряд престижных теленаград в Корее и Японии. Пятый сын генерала Ли Сонге, подросток Ли Бан Вон боготворит отца и мечтает стать таким же сильным и славным воином, как он. Вскоре ему предстоит показать родителю, на что он способен. Ли Бан Вон поможет Ли Сонге свергнуть последнего правителя Коре и взойти на престол в качестве Тхэджо – первого вана династии Чосон. Однако в дальнейшем представления отца и сына о государственном устройстве разойдутся, и это приведет к фатальным последствиям – для Тхэджо, его наследника Ли Бансока и советника Самбона. Следить за дворцовыми интригами будет еще интереснее, если смотреть онлайн «Шесть летающих драконов» (2015) с русской озвучкой на Wink.

Южная Корея
Исторический, Драма
58 мин / 00:58

8.3 КиноПоиск
8.8 IMDb

