Шесть летающих драконов (сериал, 2015) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

Историческая дорама о крахе государства Коре и становлении династии Чосон, получившая ряд престижных теленаград в Корее и Японии. Пятый сын генерала Ли Сонге, подросток Ли Бан Вон боготворит отца и мечтает стать таким же сильным и славным воином, как он. Вскоре ему предстоит показать родителю, на что он способен. Ли Бан Вон поможет Ли Сонге свергнуть последнего правителя Коре и взойти на престол в качестве Тхэджо – первого вана династии Чосон. Однако в дальнейшем представления отца и сына о государственном устройстве разойдутся, и это приведет к фатальным последствиям – для Тхэджо, его наследника Ли Бансока и советника Самбона. Следить за дворцовыми интригами будет еще интереснее, если смотреть онлайн «Шесть летающих драконов» (2015) с русской озвучкой на Wink.



