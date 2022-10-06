Эта серия пока недоступна
Шесть летающих драконов (сериал, 2015) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн
О сериале
Историческая дорама о крахе государства Коре и становлении династии Чосон, получившая ряд престижных теленаград в Корее и Японии. Пятый сын генерала Ли Сонге, подросток Ли Бан Вон боготворит отца и мечтает стать таким же сильным и славным воином, как он. Вскоре ему предстоит показать родителю, на что он способен. Ли Бан Вон поможет Ли Сонге свергнуть последнего правителя Коре и взойти на престол в качестве Тхэджо – первого вана династии Чосон. Однако в дальнейшем представления отца и сына о государственном устройстве разойдутся, и это приведет к фатальным последствиям – для Тхэджо, его наследника Ли Бансока и советника Самбона. Следить за дворцовыми интригами будет еще интереснее, если смотреть онлайн «Шесть летающих драконов» (2015) с русской озвучкой на Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрИсторический, Драма
Время56 мин / 00:56
Рейтинг
- ЩГРежиссёр
Щин
Гён-су
- КМАктёр
Ким
Мён-мин
- Актёр
Ю
А-ин
- ЩСАктриса
Щин
Сэ-гён
- ПЁАктёр
Пён
Ё-хан
- ЮГАктёр
Юн
Гюн-сан
- ЧХАктёр
Чхон
Хо-джин
- ЧЮАктриса
Чон
Ю-ми
- КХАктриса
Ким
Хи-джон
- НДАктёр
Нам
Да-рым
- ЧДАктёр
Чхве
Джон-вон
- КЁСценарист
Ким
Ён-хён
- ПССценарист
Пак
Сан-ён
- ХДПродюсер
Хан
Джон-хван
- ЮЩПродюсер
Юн
Щин-э
- ЯФАктёр дубляжа
Ярослав
Федоров
- НМАктёр дубляжа
Никита
Моисеев
- АГАктриса дубляжа
Анна
Горкина
- АФАктёр дубляжа
Артем
Францук
- АЕАктёр дубляжа
Алексей
Ерохин