Шеф Ким. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Шеф Ким
1-й сезон
2-я серия
9.22017, Good manager (Chief Kim)
Драма, Комедия18+

Шеф Ким (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Опытный бухгалтер, который работает на бандитов, устраивается в крупную фирму начальником отдела, чтобы присвоить деньги компании.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Драма
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.9 IMDb