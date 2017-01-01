Шеф Ким (сериал, 2017) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+64 мин
Шеф Ким
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+64 мин
Шеф Ким
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+64 мин
Шеф Ким
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+62 мин
Шеф Ким
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+60 мин
Шеф Ким
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+60 мин
Шеф Ким
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+60 мин
Шеф Ким
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+59 мин
Шеф Ким
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+60 мин
Шеф Ким
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+59 мин
Шеф Ким
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+62 мин
Шеф Ким
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+60 мин
Шеф Ким
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+60 мин
Шеф Ким
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+59 мин
Шеф Ким
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+61 мин
Шеф Ким
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+60 мин
Шеф Ким
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 18+60 мин
Шеф Ким
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 18+60 мин
Шеф Ким
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 18+60 мин
Шеф Ким
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 18+59 мин
Шеф Ким
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
О сериале
Опытный бухгалтер, который работает на бандитов, устраивается в крупную фирму начальником отдела, чтобы присвоить деньги компании.
Сериал Шеф Ким 1 сезон 19 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрДрама
Время59 мин / 00:59
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.9 IMDb