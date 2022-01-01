Шаранутый космос. Сезон 1. Серия 99
Wink
Детям
Шаранутый космос
1-й сезон
99-я серия
9.02022, Шаранутый космос. Сезон 1. Серия 99
Мультфильмы, Комедии12+

Шаранутый космос (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 99 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Неизведанный и далекий космос становится немного ближе благодаря приключениям Астрочела. В своем увлекательном путешествии он получает самую разную информацию от говорящих планет — например, почему Меркурий горячий, Марс красный, а у Сатурна есть кольца.

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Рейтинг

8.9 КиноПоиск
9.2 IMDb