Шаранутый космос (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 85 смотреть онлайн бесплатно

Шаранутый космос. Сезон 1. Серия 85
Шаранутый космос
1-й сезон
85-я серия
9.02022, Шаранутый космос. Сезон 1. Серия 85
Комедия, Фантастика12+

Неизведанный и далекий космос становится немного ближе благодаря приключениям Астрочела. В своем увлекательном путешествии он получает самую разную информацию от говорящих планет — например, почему Меркурий горячий, Марс красный, а у Сатурна есть кольца.

Страна
Великобритания, Россия, США
Жанр
Комедия, Фантастика, Драма, Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг

8.9 КиноПоиск
9.2 IMDb