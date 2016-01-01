Шаранавты. Герои космоса (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 6+8 мин
Шаранавты. Герои космоса
Сезон 1 Серия 1
- 6+8 мин
Шаранавты. Герои космоса
Сезон 1 Серия 2
- 6+8 мин
Шаранавты. Герои космоса
Сезон 1 Серия 3
- 6+7 мин
Шаранавты. Герои космоса
Сезон 1 Серия 4
- 6+7 мин
Шаранавты. Герои космоса
Сезон 1 Серия 5
- 6+7 мин
Шаранавты. Герои космоса
Сезон 1 Серия 6
- 6+7 мин
Шаранавты. Герои космоса
Сезон 1 Серия 7
- 6+7 мин
Шаранавты. Герои космоса
Сезон 1 Серия 8
- 6+7 мин
Шаранавты. Герои космоса
Сезон 1 Серия 9
- 6+7 мин
Шаранавты. Герои космоса
Сезон 1 Серия 10
- 6+7 мин
Шаранавты. Герои космоса
Сезон 1 Серия 11
- 6+7 мин
Шаранавты. Герои космоса
Сезон 1 Серия 12
- 6+7 мин
Шаранавты. Герои космоса
Сезон 1 Серия 13
- 6+7 мин
Шаранавты. Герои космоса
Сезон 1 Серия 14
- 6+7 мин
Шаранавты. Герои космоса
Сезон 1 Серия 15
- 6+7 мин
Шаранавты. Герои космоса
Сезон 1 Серия 16
- 6+7 мин
Шаранавты. Герои космоса
Сезон 1 Серия 17
- 6+7 мин
Шаранавты. Герои космоса
Сезон 1 Серия 18
- 6+7 мин
Шаранавты. Герои космоса
Сезон 1 Серия 19
- 6+7 мин
Шаранавты. Герои космоса
Сезон 1 Серия 20
Сюжет
Фантастический мультсериал о шарообразных героях, которые спасают родную Шаралактику от злодеев и печали. Неунывающие кругляши Энек, Бенек и Ники случайно обнаруживают заброшенный космический корабль, который принадлежал шаранавтам — защитникам Шаралактики от подлых шурумбов, захватывающих планеты с помощью негативных эмоций. Энек, Бенек и Ники решают продолжить дело космических героев, а помогают им голографический заяц Макс и добрые роботы-шароморфы. Дружной компании удается вернуть старый корабль к жизни и полететь в космос. Главный шурумб узнает о новой команде шаранавтов и переживает, что они помешают его коварным планам. Чтобы следить за борьбой позитивных кругляшей с токсичными шурумбами, включайте «Шаранавты. Герои космоса» — мультсериал 2016 смотреть онлайн можно на Wink.
Сериал Старый враг 1 сезон 13 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
- ДРРежиссёр
Джалиль
Ризванов
- ОЛРежиссёр
Ольга
Лопато
- ОХРежиссёр
Олег
Хрушков
- ИСАктёр
Иван
Стависский
- АКАктёр
Андрей
Коротков
- ВВАктриса
Виктория
Войнич-Слуцкая
- СВАктёр
Станислав
Войнич
- СКАктёр
Сергей
Куприянов
- ДЯСценарист
Дмитрий
Яковенко
- ДРСценарист
Джалиль
Ризванов
- ИКСценарист
Иордан
Кефалиди
- АППродюсер
Анастасия
Павлович
- ДГПродюсер
Даниил
Глушанок
- ЮГПродюсер
Юрий
Годес
- ДМПродюсер
Дмитрий
Миронов
- АРХудожница
Алёна
Ромашкина
- КАХудожник
Константин
Ануфриев
- МЧКомпозитор
Михаил
Чертищев