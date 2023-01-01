Сюжет

Фантастический мультсериал о шарообразных героях, которые спасают родную Шаралактику от злодеев и печали. Неунывающие кругляши Энек, Бенек и Ники случайно обнаруживают заброшенный космический корабль, который принадлежал шаранавтам — защитникам Шаралактики от подлых шурумбов, захватывающих планеты с помощью негативных эмоций. Энек, Бенек и Ники решают продолжить дело космических героев, а помогают им голографический заяц Макс и добрые роботы-шароморфы. Дружной компании удается вернуть старый корабль к жизни и полететь в космос. Главный шурумб узнает о новой команде шаранавтов и переживает, что они помешают его коварным планам. Чтобы следить за борьбой позитивных кругляшей с токсичными шурумбами, включайте «Шаранавты. Герои космоса» — мультсериал 2016 смотреть онлайн можно на Wink.



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