Шанс на любовь. Серия 1
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Шанс на любовь (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

7.92017, Шанс на любовь. Серия 1
Мелодрамы, Мини-сериалы12+

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Сюжет

Оля - милая, скромная и одинокая девушка. Она работает работает переводчицей в брачном агентстве и помогает людям найти свою вторую половинку. Однажды Оля начинает переписываться от имени своей клиентки Анджелы с аристократом Генри, проживающим в Англии. Девушка и сама не замечает как влюбляется в него. Генри решает приехать на Украину и познакомиться с красавицей, покорившей его сердце.

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