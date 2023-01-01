Шанс на любовь (сериал, 2017) смотреть онлайн
7.92017, Шанс на любовь 1 сезон
Мелодрамы12+
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Сюжет
Оля - милая, скромная и одинокая девушка. Она работает работает переводчицей в брачном агентстве и помогает людям найти свою вторую половинку. Однажды Оля начинает переписываться от имени своей клиентки Анджелы с аристократом Генри, проживающим в Англии. Девушка и сама не замечает как влюбляется в него. Генри решает приехать на Украину и познакомиться с красавицей, покорившей его сердце.
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Информация
Рейтинг
- АТРежиссёр
Александр
Тименко
- ДЕАктриса
Дарья
Егоркина
- ЮБАктриса
Юлия
Бернгардт
- ДГАктёр
Дайнис
Грубе
- ПГАктёр
Павел
Гришков
- СБАктёр
Станислав
Бжезинский
- АКАктёр
Александр
Катунин
- АААктёр
Арам
Арзуманян
- АКАктёр
Андрей
Кронглевский
- МФАктриса
Мирослава
Филиппович
- ГБАктёр
Григорий
Боковенко
- ГКСценарист
Георгий
Кирвалидзе
- ВЛПродюсер
Виктория
Лезина
- ЕЕПродюсер
Елена
Еремеева
- РЛПродюсер
Роман
Лукин
- АГХудожница
Анастасия
Гайдаенко
- ДГМонтажёр
Денис
Гончаров
- ИИОператор
Игорь
Иванов