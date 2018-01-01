Шанс на любовь (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

Оля - милая, скромная и одинокая девушка. Она работает работает переводчицей в брачном агентстве и помогает людям найти свою вторую половинку. Однажды Оля начинает переписываться от имени своей клиентки Анджелы с аристократом Генри, проживающим в Англии. Девушка и сама не замечает как влюбляется в него. Генри решает приехать на Украину и познакомиться с красавицей, покорившей его сердце.

