Шальные карты (сериал, 2025) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Бывший детектив и преступница вместе расследуют преступления. Криминальное драмеди «Шальные карты» — сериал от режиссера «Хорошего доктора» о том, как из двух разных людей может получиться отличная команда.
Эллис потерял должность детектива и был вынужден согласиться на унизительное разжалование до морского патрульного. Случай сводит его с Макс, профессиональной мошенницей, попавшейся в руки полиции. Девушка дает копу совет, благодаря которому тот раскрывает важное дело. Полиция понимает, что Макс с ее криминальными навыками и опытом — ценный ресурс, поэтому заключает с ней сделку. Если она поможет раскрывать преступления, то, возможно, сможет отделаться от тюремного заключения. В пару к ней приставляют Эллиса, которому тоже дают второй шанс. Он использует свое чутье и проверенные способы расследования, а Макс — харизму, тонкий обман и хитрость, что не может не раздражать порядочного копа. Неизбежно им придется довериться друг другу, чтобы поймать преступников.
Какие дела ждут героев и как творческий подход поможет в раскрытии преступлений, узнаете, если будете смотреть «Шальные карты», сериал 2024 года, онлайн в подписке Amediateka на Wink.