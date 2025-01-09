Шальные карты (сериал, 2025) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

Макс хочет помочь Коулу расследовать смерть брата, но для этого ей придется вновь заслужить его доверие. Сможет ли Коул закрыть глаза на ее обман, вы узнаете из комедийного детектива «Шальные карты». 2 сезон — уже в подписке Amediateka.



Второй сезон детектива о напряженных отношениях полицейского и аферистки начинается там же, где закончился предыдущий. В последний момент передумав, Макс Митчелл возвращает драгоценное яйцо Фаберже на место. Вот только ее напарник Коул Эллис знает о неудавшемся ограблении и теряет всякое доверие к девушке. У Макс есть улики, проливающие свет на обстоятельства гибели брата Коула, однако полицейский не спешит снова прислушиваться к человеку, который только что его обманул.



Чтобы увидеть, как это повлияет на их предстоящие расследования, смотрите 2 сезон сериала «Шальные карты» в подписке Amediateka на Wink.

