Шальные карты (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Разжалованный полицейский и арестованная аферистка расследуют сложные дела и решают личные проблемы. О начале сотрудничества необычной парочки расскажет ироничный детектив «Шальные карты», 1 сезон которого можно найти в подписке Amediateka.



Первый сезон солнечного детектива знакомит зрителей с Коулом и Макс. Он работает в полиции, но недавно получил унизительное понижение в должности — из детектива в обычные патрульные. Она — профессиональная аферистка и воровка, пойманная во время очередного дельца. По стечению обстоятельств они сталкиваются в полицейском участке, где Макс помогает полиции советом в непростом деле. Тогда управление участка предлагает Макс сделку: работать в паре с Коулом, чтобы снять с себя обвинения. Коул же таким образом получит шанс снова стать детективом.



Узнайте, какие преступления им предстоит раскрыть — смотрите 1 сезон сериала «Шальные карты» в подписке Amediateka на Wink.

