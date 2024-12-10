Шальные карты (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Шальные карты. Сезон 1. Серия 4
Шальные карты
1-й сезон
4-я серия
8.32024, Wild Cards
Драма, Комедия18+
Разжалованный полицейский и арестованная аферистка расследуют сложные дела и решают личные проблемы. О начале сотрудничества необычной парочки расскажет ироничный детектив «Шальные карты», 1 сезон которого можно найти в подписке Amediateka.

Первый сезон солнечного детектива знакомит зрителей с Коулом и Макс. Он работает в полиции, но недавно получил унизительное понижение в должности — из детектива в обычные патрульные. Она — профессиональная аферистка и воровка, пойманная во время очередного дельца. По стечению обстоятельств они сталкиваются в полицейском участке, где Макс помогает полиции советом в непростом деле. Тогда управление участка предлагает Макс сделку: работать в паре с Коулом, чтобы снять с себя обвинения. Коул же таким образом получит шанс снова стать детективом.

Узнайте, какие преступления им предстоит раскрыть — смотрите 1 сезон сериала «Шальные карты» в подписке Amediateka на Wink.

