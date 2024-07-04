WinkСериалыШаг в карьеру1-й сезон3-я серия
Шаг в карьеру (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
2022, Шаг в карьеру. Сезон 1. Серия 3
ТВ-шоу18+
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О сериале
Цикл программ о проекте по карьерному сопровождению молодежи Минтруда России, который реализует Агентство развития навыков и профессий (АРНП). Его основная цель – содействовать молодежи от 16 до 35 лет в трудоустройстве и развивать ее предпринимательские навыки путем персонального сопровождения. В пяти выпусках программы вы познакомитесь с историями участников проекта и узнаете, как меняется их профессиональный путь благодаря новой федеральной инициативе.