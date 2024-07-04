Шаг в карьеру. Сезон 1. Серия 3
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Шаг в карьеру (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

2022, Шаг в карьеру. Сезон 1. Серия 3
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Цикл программ о проекте по карьерному сопровождению молодежи Минтруда России, который реализует Агентство развития навыков и профессий (АРНП). Его основная цель – содействовать молодежи от 16 до 35 лет в трудоустройстве и развивать ее предпринимательские навыки путем персонального сопровождения. В пяти выпусках программы вы познакомитесь с историями участников проекта и узнаете, как меняется их профессиональный путь благодаря новой федеральной инициативе.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
3 мин / 00:03

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