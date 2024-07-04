Шаг в карьеру (сериал, 2022) смотреть онлайн

Цикл программ о проекте по карьерному сопровождению молодежи Минтруда России, который реализует Агентство развития навыков и профессий (АРНП). Его основная цель – содействовать молодежи от 16 до 35 лет в трудоустройстве и развивать ее предпринимательские навыки путем персонального сопровождения. В пяти выпусках программы вы познакомитесь с историями участников проекта и узнаете, как меняется их профессиональный путь благодаря новой федеральной инициативе.

