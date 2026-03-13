Спустя годы мужчина ее мечты возвращается к Вере, когда она уже счастлива в браке с другим. Мелодрама «Сердце Веры» — сериал о любви и праве на второй шанс.



Студентка медицинского Вера одна растила дочь. А карьера врача стоила ей бессонных ночей и усердного труда. В какой-то момент рядом наконец появился Кирилл, ставший ей надежной опорой и любящим мужем. Но спустя много лет в теперь уже благополучную жизнь Веры неожиданно возвращается Дмитрий. Мужчина узнает, что у него взрослая дочь, он раскаивается в прошлом и полон решимости вернуть не только ребенка, но и саму Веру. Женщина оказывается между двух огней: с одной стороны — преданный супруг, подаривший стабильность, а с другой — первая любовь, ради которой сердце когда-то готово было остановиться. Прошлое врывается в настоящее без стука, заставляя примерную жену и мать вспомнить ту наивную девушку, которая мечтала о счастье.



Сможет ли Вера простить предательство двадцатилетней давности и бросить мужа? Ответы в сериале «Сердце Веры», смотреть онлайн который можно на Wink.

