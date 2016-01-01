Сердца за любовь. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Сердца за любовь
1-й сезон
2-я серия

Сердца за любовь (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.02016, Сердца за любовь. Сезон 1. Серия 2
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

Сюжет

Ты все еще зависаешь на сайтах знакомств в надежде встретить того единственного и неповторимого, с которым вы проживете в любви и согласии всю жизнь? Давай признаем честно: за фотографией, подозрительно напоминающей Райана Гослинга, и фразой «люблю сочинять стихи и гулять под луной» легко может скрываться замкнутый геймер, на первом свидании с которым вы только и будете делать, что обсуждать его борьбу с огнедышащими драконами. Согласись, не самое приятное времяпровождение?

Сериал Сердца за любовь 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг