Сердца за любовь. Сезон 1. Серия 14
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Сердца за любовь
1-й сезон
14-я серия

Сердца за любовь (сериал, 2016) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

8.02016, Сердца за любовь. Сезон 1. Серия 14
ТВ-шоу18+

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О сериале

Ты все еще зависаешь на сайтах знакомств в надежде встретить того единственного и неповторимого, с которым вы проживете в любви и согласии всю жизнь? Давай признаем честно: за фотографией, подозрительно напоминающей Райана Гослинга, и фразой «люблю сочинять стихи и гулять под луной» легко может скрываться замкнутый геймер, на первом свидании с которым вы только и будете делать, что обсуждать его борьбу с огнедышащими драконами. Согласись, не самое приятное времяпровождение?

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
22 мин / 00:22

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