Семейный полюс. Сезон 1. Серия 16
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Сериалы
Семейный полюс
1-й сезон
16-я серия
2017, Семейный полюс. Сезон 1. Серия 16
Мультсериалы, Комедия16+

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Семейный полюс (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

О сериале

Страны отправили на Северный полюс экспедиции своих ученых, дабы захватить территорию и получить ее ресурсы (нужно больше золота!). Какое-то время, вдоволь поненавидев друг друга и пожив в изоляции, ученые поняли, что вместе выживается легче, и основали город «Южный», самый северный город мира. Именно сюда приезжают Беловы — семья исследователей (и не только), которые намерены служить на благо родины.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультсериалы
Время
21 мин / 00:21

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