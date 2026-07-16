Страны отправили на Северный полюс экспедиции своих ученых, дабы захватить территорию и получить ее ресурсы (нужно больше золота!). Какое-то время, вдоволь поненавидев друг друга и пожив в изоляции, ученые поняли, что вместе выживается легче, и основали город «Южный», самый северный город мира. Именно сюда приезжают Беловы — семья исследователей (и не только), которые намерены служить на благо родины.

