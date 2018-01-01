Семь смертных грехов (мультсериал, 2018) сезон 2 серия 20 смотреть онлайн бесплатно

Семь рыцарей, названных предателями, становятся единственной надеждой королевства. Волшебные приключения ждут тех, кто будет смотреть «Семь смертных грехов» — аниме, вдохновленное легендами о короле Артуре.



Годами группа рыцарей, получивших прозвище Семь смертных грехов, считалась самой страшной угрозой для государства Лионесс. Только Орден Святых рыцарей мог с ними совладать и защитить правителя. Однако, изгнав Семь смертных грехов прочь, Святые рыцари вероломно захватили власть и заключили под стражу короля. Теперь его дочь Элизабет отправляется в опасное приключение, чтобы найти тех, кто когда-то был для нее кровными врагами — ведь только мастерство и магические таланты семерых способны противостоять истинным предателям.



