Семь смертных грехов (мультсериал, 2018) сезон 2 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

Семь смертных грехов. Сезон 2. Серия 15
Семь смертных грехов
Семь смертных грехов: Возрождение заповедей. 2-ой сезон
15-я серия
9.52018, Nanatsu no Taizai: The Seven Deadly Sins
Фэнтези, Приключения18+

Семь рыцарей, названных предателями, становятся единственной надеждой королевства. Волшебные приключения ждут тех, кто будет смотреть «Семь смертных грехов» — аниме, вдохновленное легендами о короле Артуре.

Годами группа рыцарей, получивших прозвище Семь смертных грехов, считалась самой страшной угрозой для государства Лионесс. Только Орден Святых рыцарей мог с ними совладать и защитить правителя. Однако, изгнав Семь смертных грехов прочь, Святые рыцари вероломно захватили власть и заключили под стражу короля. Теперь его дочь Элизабет отправляется в опасное приключение, чтобы найти тех, кто когда-то был для нее кровными врагами — ведь только мастерство и магические таланты семерых способны противостоять истинным предателям.

Узнать подлинную историю суровых рыцарей поможет «Семь смертных грехов» — аниме смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink.

Страна
Япония
Жанр
Приключения, Фэнтези, Мультсериалы, Аниме
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.8 IMDb

