Семь смертных грехов (мультсериал, 2018) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Семь смертных грехов (мультсериал, 2018) сезон 2
О сериале
Семь рыцарей, названных предателями, становятся единственной надеждой королевства. Волшебные приключения ждут тех, кто будет смотреть «Семь смертных грехов» — аниме, вдохновленное легендами о короле Артуре.
Годами группа рыцарей, получивших прозвище Семь смертных грехов, считалась самой страшной угрозой для государства Лионесс. Только Орден Святых рыцарей мог с ними совладать и защитить правителя. Однако, изгнав Семь смертных грехов прочь, Святые рыцари вероломно захватили власть и заключили под стражу короля. Теперь его дочь Элизабет отправляется в опасное приключение, чтобы найти тех, кто когда-то был для нее кровными врагами — ведь только мастерство и магические таланты семерых способны противостоять истинным предателям.
Узнать подлинную историю суровых рыцарей поможет «Семь смертных грехов» — аниме смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink.
СтранаЯпония
ЖанрПриключения, Фэнтези, Мультсериалы, Аниме
КачествоFull HD
Время23 мин / 00:23
- ТТРежиссёр
Томокадзу
Токоро
- ТОРежиссёр
Тэнсаи
Окамура
- ТСАктёр
Тацухиса
Судзуки
- АЮАктриса
Аои
Юки
- СААктриса
Сора
Амамия
- МКАктриса
Мисаки
Куно
- ДФАктёр
Дзюн
Фукуяма
- ЮКАктёр
Юки
Кадзи
- МСАктриса
Маая
Сакамото
- ККАктёр
Кацуюки
Конъиси
- ММАктёр
Мамору
Мияно
- Актёр
Такахиро
Сакурай
- МФАктёр
Макото
Фурукава
- СССценарист
Сётаро
Суга
- ДХСценарист
Дзюкки
Ханада
- ЮАСценарист
Юнико
Аяна
- ЮКСценарист
Юитиро
Кидо
- НССценарист
Накаба
Судзуки
- ТЭПродюсер
Тэцуя
Эндо
- ХКПродюсер
Хироси
Камэи
- ХМПродюсер
Хиро
Маруяма
- ЮТАктёр дубляжа
Юрий
Титов
- АПАктриса дубляжа
Анастасия
Портная
- АСАктриса дубляжа
Анастасия
Сидорова
- АМАктёр дубляжа
Алексей
Мишин
- ДБАктёр дубляжа
Даниил
Бледный
- ККАктриса дубляжа
Ксения
Комарова
- ПКАктриса дубляжа
Полина
Калёнова
- ЕЖАктёр дубляжа
Егор
Жирнов
- МЩАктёр дубляжа
Михаил
Щербинин
- ДЗАктёр дубляжа
Данил
Зимин
- ХИХудожник
Хиромити
Ито
- ККХудожник
Кадзусигэ
Канэхира
- МГМонтажёр
Масахиро
Гото
- ХСКомпозитор
Хироюки
Савано
- ТВКомпозитор
Такафуми
Вада
- СКРежиссёр дубляжа
Сергей
Кубасян
- АГПереводчик
Александр
Гальперин
- НСАвтор
Накаба
Судзуки