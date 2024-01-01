Семь королевств. Сезон 1. Серия 5
Wink
Детям
Семь королевств
1-й сезон
5-я серия
8.92024, Семь королевств. Сезон 1. Серия 5
Мультсериалы, Фэнтези0+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Семь королевств (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Крошечные волшебники и их милые питомцы совершают добрые дела и учатся новому. Красочный развивающий мультсериал для самых маленьких, в котором царит настроение подвигов.

Удивительный мир, полный чудес — это мир Семи королевств. В них правят неугомонные волшебники — принцы и принцессы, которым помогают их замечательные зверьки. Обаятельные питомцы не могут разговаривать, но хорошо понимают хозяев, а еще обладают фантастическими способностями. Принцы и принцессы тоже знакомы с магией не понаслышке. Они обожают справляться с самыми разными задачками и делать добрые дела, за что им даруются новые волшебные возможности. Преодолеть все преграды на пути к благой цели им помогает мудрая феечка Звездочка, которая дает советы и поддерживает маленьких героев.

Отправляйтесь в путешествие и проходите веселые испытания вместе с друзьями-волшебниками. Сделать это проще простого — включайте «Семь королевств», мультфильм для детей, на видеосервисе Wink.

Сериал Семь королевств 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Приключения, Фэнтези, Мультсериалы
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг