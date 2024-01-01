Семь королевств (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн

Крошечные волшебники и их милые питомцы совершают добрые дела и учатся новому. Красочный развивающий мультсериал для самых маленьких, в котором царит настроение подвигов.



Удивительный мир, полный чудес — это мир Семи королевств. В них правят неугомонные волшебники — принцы и принцессы, которым помогают их замечательные зверьки. Обаятельные питомцы не могут разговаривать, но хорошо понимают хозяев, а еще обладают фантастическими способностями. Принцы и принцессы тоже знакомы с магией не понаслышке. Они обожают справляться с самыми разными задачками и делать добрые дела, за что им даруются новые волшебные возможности. Преодолеть все преграды на пути к благой цели им помогает мудрая феечка Звездочка, которая дает советы и поддерживает маленьких героев.



Отправляйтесь в путешествие и проходите веселые испытания вместе с друзьями-волшебниками. Сделать это проще простого — включайте «Семь королевств», мультфильм для детей, на видеосервисе Wink.



