Сдвиг. Сезон 1. Серия 4
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1-й сезон
4-я серия
7.72023, Сдвиг. Сезон 1. Серия 4
Комедия, Фэнтези18+

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Сдвиг (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

О сериале

Откровенная романтическая комедия о женщине, которая переносится в параллельные миры всякий раз, когда занимается сексом с новым партнером. Мэй Кэннон работает в музее и вместе со своим скучноватым мужем Элайджей ведет размеренную, но не слишком захватывающую жизнь. Она начинает думать, что когда-то в прошлом свернула не туда. Однажды в баре она знакомится с невероятно привлекательным диджеем Эриком и проводит с ним бурную ночь. Вот только утром, когда Мэй уже готовится уходить, она вдруг понимает, что оказалась в мире, в котором она уже давно замужем за Эриком. Так начинается ее путешествие в поисках реальности, где она сможет ощутить себя как дома.

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb