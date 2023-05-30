Откровенная романтическая комедия о женщине, которая переносится в параллельные миры всякий раз, когда занимается сексом с новым партнером. Мэй Кэннон работает в музее и вместе со своим скучноватым мужем Элайджей ведет размеренную, но не слишком захватывающую жизнь. Она начинает думать, что когда-то в прошлом свернула не туда. Однажды в баре она знакомится с невероятно привлекательным диджеем Эриком и проводит с ним бурную ночь. Вот только утром, когда Мэй уже готовится уходить, она вдруг понимает, что оказалась в мире, в котором она уже давно замужем за Эриком. Так начинается ее путешествие в поисках реальности, где она сможет ощутить себя как дома.



